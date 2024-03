Lavia e Di Martino in scena a Faenza con "Un curioso accidente"

Orario non disponibile

Quando Dal 05/03/2024 al 07/03/2024 da domani Orario non disponibile

Gabriele Lavia affronta la regia di una divertente commedia goldoniana, Un curioso accidente. Lo spettacolo, di cui Lavia è anche protagonista insieme a Federica Di Martino, andrà in scena al Teatro Masini di Faenza, per la Stagione Prosa 2023/24, da martedì 5 a giovedì 7 marzo alle ore 21. Ad affiancare i due protagonisti sul palcoscenico saranno: Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Lorenzo Volpe, Leonardo Nicolini.

Tutti gli interpreti della commedia incontreranno il pubblico mercoledì 6 marzo alle ore 18 al Ridotto del Teatro. L’ingresso all’Incontro è gratuito.

Tra le opere di Goldoni più tradotte e rappresentate all’estero, vi si narra la storia del mercante olandese Filiberto il quale si trova ad ospitare in casa propria un giovane ufficiale squattrinato, che si innamora, ricambiato, di sua figlia Giannina. Di fronte all’idea di imparentarsi con un nullatenente, il buon Filiberto tenta disperatamente di trovare una soluzione che distragga il nobile spiantato sia dalla figliola sia dal patrimonio. Ma la mite Giannina non si perde d’animo e trova il modo di imbrogliare il padre in un “curioso accidente” che le permette di sposare il suo amato ufficiale senza subire il castigo di nessuno.

Il costo dei biglietti va da 16 a 29 euro. Prevendite: da lunedì 4 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546.21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro. Biglietti online: Vivaticket.

Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Informazioni al numero 0546.21306 e su www.accademiaperduta.it.