Un omaggio al mondo della medicina: Alfonso Zaccaria presenta “Nefertiti e altri racconti”

Indirizzo non disponibile

Sabato 14 gennaio, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna della Casa Matha di Piazza Andrea Costa 3 a Ravenna, avrà luogo la presentazione del libro “Nefertiti e altri racconti”, di Alfonso Zaccaria, che sarà intervistato dalla giornalista Melania Ferroni.

Già Primario di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna, al raggiungimento della pensione ha cercato di raccontare, nei 54 episodi contenuti nel libro, storie piccole e grandi di 70 anni di vita vissuta, non solo in ambito medico. Non si tratta quindi di un trattato sui progressi della medicina negli ultimi anni, bensì di un sentito omaggio alle tante persone, pazienti, familiari, colleghi, con cui ha vissuto esperienze di vita meritevoli di essere raccontate.

Il ricavato dai libri venduti durante la presentazione sarà interamente devoluto ad Ail Ravenna (Sezione ravennate dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) di cui il dottor Zaccaria è Presidente, a sostegno delle iniziative di assistenza medica e psicologica domiciliare, infermiere pediatrico domiciliare, trasporto pazienti, supporto alla ricerca e acquisto di arredi e strumenti. Ingresso libero.