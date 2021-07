Un tramonto in musica in compagnia degli Est

Indirizzo non disponibile

Domenica 4 luglio dalle 19 San Lorenzo di Lugo propone un “Tramonto in musica con gli Est”. Nella suggestiva cornice del “boschetto” di San Lorenzo, dove la via Sottofiume incontra il fiume Santerno, si esibirà, infatti, il gruppo composto da Nicola Nieddu al violino, Antonio Cortesi al violoncello e Luca di Chiara al contrabbasso. Il gruppo proporrà musica classica, jazz, pop e rock, sapientemente combinata per creare acrobazie musicali e arrangiamenti allegri. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: 347 7010172 (Giovanna), 333 7869718 (Tilde), 339 1535510 (Matteo).