Un tuffo nella moda con il Mercatino da Forte dei Marmi

Ponte di primavera e shopping. Domenica 24 aprile torna a Ravenna, in Darsena, Il Mercatino da Forte dei Marmi. Anche stavolta il “Versilia Style” accompagna “L’eccellenza di Romagna”. Un incontro di eccellenze che avrà luogo dalle 8.00 alle 19.00.

Tra le bancarelle si potranno ammirare manufatti artigianali di qualità. Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Spazio anche alla biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non mancano poi profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.