Un viaggio musicale da Bologna a New Orleans con i Lovesick Duo

Venerdì 25 marzo il programma di concerti del Teatro Socjale di Piangipane prosegue con il live dei Lovesick Duo.

Da Bologna alla New Orleans degli anni ’40 e ’50 è un attimo se sei in compagnia dei Lovesick Duo (Paolo Roberto Pianezza e Federica Alinovi). Due eclettici musicisti, talmente bravi da sembrare un’intera orchestra che trasporta il pubblico in un concerto-viaggio tra tutti i temi del folk e del country: amore, tradimento e divertimento sfrenato. Un mix musicale efficace che ha portato i Lovesick Duo a essere una delle band italiane emergenti più amate in Italia e in Europa.

Biglietti 15 euro. Ingresso ore 20:30, inizio concerto ore 21:30. Ingressato riservato ai soci Arci, tesseramento in teatro.