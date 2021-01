Una cicloescursione tra campagna e argini del Ravennate

Continuano le proposte di escursione di Fiab Ravenna che ognuno può compiere liberamente scaricando il percorso dal sito della federazione ravennate. La proposta di sabato 30 gennaio è un anello di 40 km attraverso la campagna ravennate.

La campagna è ancora in letargo e in attesa che la natura possa risvegliarsi e ritornare alla bellezza che esprime con il sole, ci offre il paesaggio dei campi umidi dove la galaverna si è sciolta da poco. Si pedala sull’argine del Ronco e del Montone, due corsi d’acqua storici per Ravenna, e si incontrano le frazioni di San Bartolo, San Pietro in Vincoli, Roncalceci fino poi alla chiusa San Marco.

La possibilità che offre il nostro territorio di pedalare per tanti chilometri sugli argini dei corsi d’acqua conferma l’importanza che si sta dando a questo tipo di ciclabilità. Su questo tema è stato firmato anche uno specifico accordo tra FIAB e ANBI (Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica e Irrigazione) per potenziare il cicloturismo lungo 200mila km di canali.