Una passeggiata al tramonto per scoprire la bellezza dell'Antico Porto

Venerdì 21 agosto prende il via una affascinante visita guidata al tramonto all'Antico Porto di Classe, un'iniziativa riservata ai Soci Cta o Soci Acli con Bollino Opzione Cta.

Alle 18.45 appuntamento al parcheggio per l’accesso al Centro Visite di via Marabina 7 per iniziare alle ore 19.00 la visita dell’area archeologica. A seguire, alle 20.00, trasferimento in auto per recarsi alla Trattoria Ravenna in Via Marabina, 133 (cena facoltativa, da indicare con l’iscrizione).

La quota di partecipazione per l’ingresso e la visita guidata all’Antico Porto è di € 12 da versare al momento dell’iscrizione. Minimo 10 partecipanti. Scadenza iscrizioni 18 agosto. Per l’iscrizione chiamare il 329 2374 440.