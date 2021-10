Una passeggiata sulla "via dell'amore" fra torri medievali ed echi danteschi

Indirizzo non disponibile

Sabato 30 ottobre si terrà la sesta delle dodici visite guidate per il ciclo d’autunno della Pro Loco Faenza. Si andrà alla Rocca di Oriolo per apprezzarne i numerosi punti di interesse: storico-architettonico, certo, ma anche ambientale, e, quest’anno, di reminiscenza dantesca.

Le origini dell’insediamento fortificato di Oriolo sono assai antiche (XI sec.), ma la Torre si presenta nella sua veste quattrocentesca dovuta ai lavori di ampliamento e rafforzamento commissionati da Carlo II Manfredi negli anni ’70 del XV secolo. Sarà possibile visitare l’interno fino alla cima, con la bellissima scala a chiocciola in arenaria che conduce al terrazzo panoramico sommitale. Si potrà anche visitare il parco che circonda la Torre.

Infine, dalla piazzetta del vicino borgo, si partirà per la passeggiata lungo la cosiddetta “Via dell’Amore”, una stradina in terra battuta fra boschetti di acacia, vigneti e campi. Si raggiungerà anche San Biagio Vecchio: dell’antica chiesa resta solo la croce viaria esterna in pietra calcarea locale (“spungone”), ma il colpo d’occhio su Oriolo e sui colli circostanti è notevolissimo. Fra andata e ritorno la passeggiata, che da quest’anno coincide con un tratto del Cammino di Dante richiede una piacevole oretta.

Ritrovo alle ore 14.30 a Oriolo nel parcheggio del parco della torre. Consigliate scarpe comode, da passeggiata. E’ richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza. Prenotazione obbligatoria, uso della mascherina, comportamenti adeguati alle normative di emergenza sanitaria.