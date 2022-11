Valerio Toniolo presenta il libro “L'impresa culturale e creativa”

Venerdì 11 novembre, alle 18 nella sala D'Attorre di via Ponte Marino 2, Valerio Toniolo presenterà il suo libro “L'impresa culturale e creativa. Legislazione e management pre e post Covid”, edizioni Il Girasole. Ad introdurre il volume sarà Giuseppe Garzia, docente di legislazione ambientale e di legislazione dei beni culturali al Dipartimento di beni culturali dell’Università di Bologna. Sarà presente anche l’editore Ivan Simonini.

Proseguono le presentazioni del Centro Relazioni Culturali con la presenza di Valerio Toniolo, professore alla Luiss Business School per un approfondimento sul tema della cultura nei suoi aspetti di gestione e produzione, tema essenziale non solo per chi voglia fare una professione culturale, ma anche per tutti coloro che desiderano comprendere le dinamiche e i meccanismi dei tanti eventi culturali di cui vive la città.

Il libro abbraccia il tema dell'impresa culturale e creativa in tutte le sfaccettature e declinazioni, si tratta infatti di una trattazione completa e sistematica di un panorama complesso e articolato, quale è il mondo della cultura. Si rivolge agli esperti, ma anche agli appassionati che si accostano per la prima volta alla materia. Il settore culturale e creativo viene analizzato dal punto di vista normativo-legislativo, per poi entrare nel vivo della gestione degli spazi culturali e delle attività molteplici che in essi si svolgono. Il volume è corredato di testi introduttivi di Salvatore Nastasi, Paolo Zampini, Giorgio Battistelli, Luca Pirolo. Sarà presente l'editore del volume, Ivan Simonini a cui si deve, grazie a questo progetto editoriale, un contributo molto importante.