Sulle tracce della "vecchia Cervia": una visita guidata gratuita agli scavi archeologici

Indirizzo non disponibile

Si avvia a conclusione la quinta campagna di indagini archeologiche del Progetto “Archeologia a Cervia". L'indagine di scavo del 2023 si è concentrata nell’area del Prato della Rosa, al centro delle saline, area in cui si riteneva potesse trovarsi l’antica Ficocle. Grazie a una serie di indagini esplorative sono emerse le strutture di un grande edificio pilastrato e numerose sepolture

Anche gli scavi di quest'anno confermano la ricchezza e l'importanza dei resti presenti nel sottosuolo del territorio cervese, avendo portato alla luce al Prato della Rosa un edificio prima sconosciuto ed evidenze risalenti ai secoli centrali del Medioevo, periodo in cui la città di Cervia Vecchia è già in piena fioritura.

Per offrire ai cittadini e alle persone interessate la visione e la spiegazione delle attività svolte e delle novità emerse durante l’attuale campagna di scavo, il Comune di Cervia e l'Università di Bologna organizzano una visita guidata gratuita al sito archeologico per lunedì 21 luglio in tre gruppi a partire dalle ore 15,30. Appuntamento al centro visite Salina di Cervia. Condurranno la guida gli archeologi dell'Università di Bologna: il prof. Andrea Augenti, direttore scientifico dello scavo, Mila Bondi e Marco Cavalazzi coordinatori del progetto.

Per ragioni organizzative occorre prenotare alla mail: archeologia@comunecervia.it fino ad esaurimento posti. È infatti previsto un numero massimo di partecipanti a causa dell’estensione, della conformazione del luogo e dell’ampiezza dell’area degli scavi. Il cammino per raggiungere l’area degli scavi è sugli argini delle saline; si tratta perciò di un percorso disagevole e, purtroppo, non accessibile a chi ha problemi di deambulazione. L’esperienza complessiva dura h. 1,30 circa, di cui 30 minuti di camminata all’andata e 30 al ritorno.