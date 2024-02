Al Ravenna Festival l'unica tappa italiana del tour di Anohni & The Johnsons

Continua a prendere forma con un nuovo importante concerto il cartellone del Ravenna Festival, che al Pala De Andrè vedrà l'esibizione il 15 giugno della cantante e compositrice britannica, naturalizzata statunitense, Anohni con la sua storica band The Johnsons. Si tratta dell'unica tappa italiana del tour europeo del gruppo.

La band newyorkese proporrà brani dal nuovo album "My Back Was a Bridge for you to Cross" accanto a canzoni del repertorio, fedeli al proposito che l’artista si è prefissa nei suoi lavori più recenti: “E' tempo di provare quanto sta veramente succedendo".

I biglietti saranno in prevendita esclusiva sul sito www.anohni.com e dal 1° marzo sul circuito di Ticketone. Quello al Ravenna Festival sarà il secondo concerto del tour, dopo Atene e prima di Madrid, Parigi, Londra, Gent, Berlino e Copenhagen durante il quale Anohni and the Johnsons proporranno brani dal nuovo album "My Back Was a Bridge for you to Cross" accanto a canzoni del repertorio.