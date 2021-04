Video e protagonisti della Resistenza per festeggiare la Liberazione

Anche quest’anno l’emergenza Coronavirus non consente di celebrare alla presenza dei cittadini la festa della Liberazione, ma Russi non vuol mancare questo importante appuntamento con la storia e la memoria. Per questo domenica 25 aprile si svolgerà la commemorazione del 76° anniversario della Liberazione a partire dalle 10 con la deposizione delle corone presso le lapidi dei Caduti e visita ai cippi commemorativi della Resistenza alla sola presenza del Sindaco e del Presidente Anpi Russi. Sarà possibile seguire in diretta la celebrazione sulla pagina facebook del Comune di Russi.

Alle 12 viene inoltre pubblicata sulla pagina Facebook del Comune il video “La mia scuola per la Pace” con i contributi delle alunne e degli alunni dell’Istituto Comprensivo A. Baccarini di Russi.

Sempre all'interno delle celebrazioni di questa importante ricorrenza, dal 21 aprile al 2 maggio, sotto il loggiato della Residenza Municipale di piazza Farini, sarà possibile visitare la mostra “I protagonisti della Resistenza”, prima tappa di un racconto storico che verrà implementato, per volgere una attenzione particolare ai nostri concittadini che hanno vissuto in prima persona quei momenti, ossia i protagonisti della Resistenza. La mostra è dedicata ai Partigiani combattenti che sono caduti per la nostra libertà.