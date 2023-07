A Villa Verlicchi arriva la musica d'autore dei Khorakhané in acustico

Domenica 23 luglio alle 21 a Villa Verlicchi di Lavezzola arriva la musica d'autore dei Khorakhané in acustico, nell'ambito della rassegna "Concerti in Villa". Gruppo rivelazione del 2007 al 57esimo Festival di Sanremo, i Khorakhanè nascono nel 2001 come tribute band a Fabrizio de André, sviluppando però parallelamente un repertorio di brani originali. Il loro suono deriva da una frammentazione di diversi stili a cui si aggiunge una grande attenzione alle liriche, per la ricerca del messaggio più diretto e trasversale, oltre che sociale.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. Durante i concerti saranno sempre visitabili la mostra personale di Andy Nalloyd e la mostra "Disegni condivisi" di Mariano Bellarosa, curata da Lamberto Caravita.