Due passi nella storia del Borgo San Rocco: porte aperte all’ex macello

Sarà l’apertura straordinaria dell’ex macello di Ravenna il punto centrale di “A spasso nel Borgo tra Ottocento e Novecento”, la passeggiata culturale guidata da Giovanni Fanti e Giovanna Montevecchi in programma venerdì 24 marzo alle ore 17. L’iniziativa inaugura il percorso a tappe “per un Borgo San Rocco” promosso da Ripensando Ravenna in collaborazione con Trail Romagna e il supporto del Comune di Ravenna, Spasso in Ravenna e gli esercizi commerciali Il Borgo.

Il piccolo itinerario, che soffermerà l’attenzione verso i luoghi che hanno segnato la vita di Borgo San Rocco inizierà al di fuori dell’arco di Morigia, il cosidetto portonaccio, edificato nel 1785, dove si ricorderà anche una delle tappe cittadine della Trafila Garibaldina. Inoltrandosi verso il borgo ci si soffermerà a esaminare la chiesa parrocchiale, ricostruita a partire del 1828 per poi esser consacrata nel 1846. Il cortilaccio e le vecchie case di via Bassa del Pignattaro precederanno l’ingresso al Macello Nuovo che, gravemente danneggiato durante la seconda guerra mondiale, conserva ancora le principali architetture e alcuni bassorilievi in facciata scolpiti dal ravennate Maltoni tra il 1897 e il 1900. Un ambiente di circa 5000 metri quadrati nel cuore della città, in attesa di rigenerazione urbana. Ultimi posti disponibili con prenotazione obbligatoria sul sito di Trail Romagna.