Viaggio nel tempo alla Rocca di Riolo con i cavalieri medievali 

Domenica 10 marzo dalle ore 15 alla Rocca di Riolo Terme è possibile fare un viaggio nel tempo con “Riolo Storica, i cavalieri della Rocca”, una giornata di visite guidate insieme a Caterina Sforza e ai rievocatori storici di Mansio Templi Parmensis 1275 asd.

Caterina Sforza, una delle figure più leggendarie del Rinascimento italiano, trasporterà i visitatori indietro nel tempo, narrando con passione le sfide e i trionfi della sua vita, mentre i suoi armigeri, con destrezza e bravura, sveleranno i segreti delle antiche abitudini cavalleresche. Addentrandosi nelle sale del castello sarà possibile incontrare personaggi e scenari che rendono la vita medievale tanto affascinante quanto misteriosa: la sarta, abile artigiana, darà vita a eleganti abiti adatti alle dame di corte, mentre il frate, con la sua saggezza, metterà in guardia dalle tentazioni che circondano la Signora più discussa della Romagna; infine non mancheranno il medico e l'erborista, impegnati nel curare e guarire quei valorosi armigeri che hanno sacrificato la propria salute per difendere onore e territorio.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo. Per maggiori informazioni chiamare i numeri 335.1209933 e 0546.77450 oppure scrivere a roccadiriolo@atlantide.net o visitare www.atlantide.net/roccadiriolo.