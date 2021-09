Visita guidata, spettacolo e cena sotto la torre con il festival "Borghi Danteschi"

Fa tappa alla Torre di Oriolo sabato 18 settembre il festival itinerante “Borghi Danteschi”, che attraverso escursioni, visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, spettacoli teatrali e aperitivi medievali valorizza il patrimonio storico-artistico presente nei borghi toccati dal Cammino di Dante, sentiero trekking inserito all’interno delle Vie di Dante.

L’appuntamento a Oriolo è alle ore 14 per “Dante tra arte, paesaggio e scienza”, incontro a cura della professoressa Paola Pescerelli Lagorio, presidente Associazione La Bendandiana Faenza. A seguire si terrà la presentazione della guida Il Cammino di Dante a cura degli autori, mentre dalle ore 15 alle 17, ogni trenta minuti, sarà possibile prendere parte a visite guidate della Torre a cura di Save Italian Beauty.

Sempre alle ore 15 è in programma “La torre, la poesia e l’amore”, una facile escursione sulle prime colline di Faenza, all’ombra della splendida Torre di Oriolo, sulle orme del Sommo Poeta su un tratto del “Cammino di Dante” a cura di Insolita Itinera. Alle ore 18.15 andrà in scena lo spettacolo dantesco itinerante e interattivo “Lo tuo salir” a cura della Compagnia Koiné: l’ascensione reale e metaforica all’interno della splendida Torre di Oriolo culminerà nelle parole di Dante che invitano a rivolgersi al cielo, in programma degustazioni sensoriali ed emozionali. Dalle ore 18 ci sarà la possibilità di fermarsi per un aperitivo o la cena presso il punto ristoro esterno della Torre di Oriolo, dove è in programma musica dal vivo.