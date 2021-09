Visite, passeggiate e aperture straordinarie con le Giornate europee del patrimonio

Prezzo non disponibile

Sabato 25 e domenica 26 settembre tornano le Gep, Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate in diversi musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale: tutti inclusi!”. Inoltre, sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Gli appuntamenti

Tanti appuntamenti a Ravenna. Sabato 25 settembre al Palazzo di Teodorico alle ore 9 sarà inaugurata l'istallazione Ravenna Imperiale - Vedute disegnate da Franco Franchini. Al Battistero degli Ariani oltre al consueto orario 9 - 12, è prevista un'apertura straordinaria dalle 15 alle 19. Al Museo Nazionale di Ravenna alle 18.30 l'inaugurazione ad invito della mostra Al mio Maestro piacque di mostrarmi… L'apertura serale al pubblico sarà dalle 20 alle 23 con accesso a euro 1 (chiusura biglietteria ore 22.30). Al Mausoleo di Teodorico apertura serale straordinaria dalle ore 20 alle ore 23. Nel corso della serata: ore 20; ore 21; ore 22 visite guidate con tariffa di ingresso serale: 1 €.

Domenica 26 settembre al Museo Nazionale di Ravenna apertura straordinaria dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19) in occasione della mostra Al mio Maestro piacque di mostrarmi. Al Palazzo di Teodorico apertura straordinaria dalle 9 alle 13 in occasione della mostra Ravenna Imperiale - Vedute disegnate da Franco Franchini. Al Battistero degli Ariani apertura straordinaria dalle 15 alle 19. Informazioni e prenotazioni: 320 9539916 o prenotazioni@ravennantica.org

Per le vie del centro storico di Russi sarà possibile, nella giornata di domenica 26 settembre, riscoprire la cultura passeggiando grazie alle visite organizzate dalla Proloco in collaborazione con il Comune, che avranno luogo alle ore 15.00 e alle ore 16.00. L'itinerario, con partenza dal porticato del Municipio, permetterà al pubblico di scoprire e conoscere i luoghi e i protagonisti russiani degli eventi che hanno portato il nostro paese all'Unità. Info e prenotazioni: Tel. 335 5360152 -mail: proloco@comune.russi.ra.it