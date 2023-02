"Vissi d'arte, vissi d'amore"

“L' amore, visto, pensato e vissuto dai più amati personaggi dell'opera lirica, raccontati al pubblico con l'empatica intensità di una narrazione teatrale e portati in vita dalle voci dolci, struggenti e appassionate di grandi artisti del palcoscenico musicale.”



Protagonisti dello spettacolo due magnifiche voci del palcoscenico musicale, il soprano Irene Petitto ed il tenore Andrea Bianchi che si esibiranno affiancati dal Coro Lirico Città di Faenza diretto Monica Ferrini e dai solisti: Jennifer Turri - soprano, Giulia Neri - soprano e Fabiano Naldini - tenore, accompagnati magistralmente da Elisa Porcinai al violino e Monica Ferrini al pianoforte.



Saranno inoltre presenti alcuni studenti del “Coro di Voci Bianche” della Scuola di Musica G. Sarti.





Una serata per celebrare l'Amore in tutte le sue sfaccettature: romanticismo, passione, gelosia, possesso, tradimento, sogno....