Viviana Bravi raccoglie in un libro la storia delle lughesi in Consiglio comunale

“Donne in Consiglio comunale a Lugo dal 1946 al 1990”, il libro di Viviana Bravi, sarà presentato il 17 novembre alle ore 17.30 alla Biblioteca del Liceo di Lugo, Viale degli Orsini 6. In collaborazione con l’Università per Adulti di Lugo il presidente del Centro di Studi sulla Romandiola nord occ., Leardo Mascanzoni, presenterà il volume. Interverranno Domenico Randi, sindaco di Lugo dal 1980 al 1989, e l’autrice.

Viviana Bravi scrive: “Con questa pubblicazione intendo valorizzare l’impegno delle prime donne entrate in Consiglio comunale a Lugo dal marzo 1946 fino al 1990. E’ stato questo un periodo di profonde trasformazioni della nostra città, dalla ricostruzione del dopoguerra alle conquiste sociali degli anni ‘80: consultori, asili nido, scuole dell’infanzia ecc., nel quale le donne hanno lasciato un segno decisivo". La studiosa ha intervistato personalmente Clara Signori, Ida Cavallini, Antonietta Bovoli, Adriana Zanelli, Serenella Bonetti, Maria Farolfi, Lea Zanotti, Ambra Lampredani, Lucia Alfano ed il marito della defunta Piera Cagnolati. Inoltre Tiziana Bandoli (prima donna assessore effettivo) ed Emanuela Giangrandi hanno risposto alle domande per iscritto.