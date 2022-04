Voci dal mondo verde: una passeggiata con laboratorio di botanica creativa

Sabato 16 aprile alle 15.30 all’Oasi del Loto di Lugo si terrà una passeggiata con laboratorio di botanica creativa dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati da un genitore (prenotazione obbligatoria). L’appuntamento è dalle 15.30 con ritrovo presso la casetta di legno e a condurre il tutto sarà l’illustatrice Irene Penazzi, in collaborazione con l’Associazione Lestes che gestiche l’Oasi.

A partire dall’albo “Voci dal mondo verde” (Stefano Bordiglioni, Irene Penazzi, Editoriale Scienza 2020), l’obiettivo è quello di scoprire caratteristiche e curiosità straordinarie di alcune specie vegetali provenienti da tutto il mondo e... come fare a disegnarle. Tra fiori immensi, radici aeree e spostamenti inattesi, in ogni pianta c'è un intero mondo da esplorare e conoscere. Possono essere alte come palazzi, avere tronchi così larghi da ospitare una stanza, fiori alti tre metri e foglie in grado di sostenere il peso di un bambino. Alcune possono vantare di aver incontrato i dinosauri, altre sfidano ambienti estremi. Se le piante potessero parlare, avrebbero storie meravigliose da raccontare.

Un laboratorio per bambini per scoprire il mondo vegetale e le storie straordinarie che anche gli alberi dell’Oasi del loto hanno da raccontare e dare vita e voce sulla carta a nuove specie botaniche, piante e alberi immaginari tutti da inventare. Partecipazione gratuita. L’evento si realizzerà anche con pioggia leggera. Si invita a munirsi di scarpe adeguate e al rispetto della normativa anti Covid. Prenotazione obbligatoria e informazioni: tel. 347 4585280.