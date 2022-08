Weekend di Argillà al Rione Rosso: tornano i piatti delle Settimane del Palio

Prezzo non disponibile

Menu in inglese, consegne negli stand e, ovviamente, tutta la passione dei volontari. Il Rione Rosso riapre le porte della propria sede dopo il Palio del Niballo e si prepara ad accogliere turisti, espositori e Faentini nel lungo weekend di Argillà. Da venerdì 2 settembre la corte di via Campidori 28 a Faenza, riapre al pubblico con l’intento di promuovere le specialità gastronomiche della tradizione romagnola e fare conoscere ai visitatori italiani e stranieri della kermesse ceramica, la storia del Rione più volte vincitore della manifestazione equestre faentina. Un servizio aperto a tutti ma anche un modo conviviale per promuovere lo storico Palio di Faenza oltre i confini cittadini,

attraverso le specialità gastronomiche più gettonate nelle Settimane del Palio e visite guidate al Museo Rionale e alle storiche Cantine del Baiocco. Il menu prevede polenta fritta e squacquerone, cappelletti al ragù, curzul allo scalogno e guanciale, piadine farcite e dolci della tradizione. Tutto rigorosamente preparato dagli infaticabili volontari delle cucine rionali. Non mancheranno inoltre gli arrosticini, specialità abruzzese importata nelle settimane gastronomiche del Niballo in virtù degli scambi e dei gemellaggi con altri sestieri e contrade del centro Italia.

Venerdì sera, sabato a pranzo e a cena, e domenica fino al pomeriggio si potranno quindi gustare le prelibatezze da asporto o nella corte interna del Rione Rosso, a poche decine di metri dal MIC, rivivendo così l’atmosfera del giugno faentino. Gli espositori invece potranno ordinare i piatti di loro gradimento sul sito del Rione nell’apposita sezione (www.rionerossofaenza.it/rione-rosso-argilla-2022) e riceverli direttamente ai loro stand grazie al servizio di consegna approntato dal Rione Rosso in occasione di Argillà.

Per tutti gli altri avventori è consigliata la prenotazione, sia per consumare nella corte rionale prenotando il proprio tavolo sia per l’asporto, su WhatsApp al numero 347-9743667. Menu completo, prezzi e informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine social del Rione Rosso.