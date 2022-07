Operata a 92 anni ringrazia l'ospedale: "Testimone di un'ottima sanità"

Alla soglia dei 92 anni mai avrei pensato di prendere carta e penna per scriverle. Mi chiamo Lidia Dalpozzo e poco più di un mese fa mi è stato diagnosticato un adenocarcinoma del colon destro. Grazie a un nipote ho conosciuto il dottore Isacco Montroni, responsabile della chirurgia dell'ospedale di Faenza che, prospettandomi la sua idea di intervento, mi ha rassicurata e tranquillizzata. Sono stata operata il 27 giugno, dopo un’attenta e meticolosa preparazione, e dimessa il 29. Voglio ritenermi testimone di un caso di un’ottima sanità; nel presidio di Faenza ho conosciuto grandi professionisti e ho respirato umanità e dedizione in ciò che facevano perché alla mia oramai importante età tutto poteva essere più difficile. Le chiedo poche righe per poter esprimere la mia più grande riconoscenza e stima a tutta l'equipe e al personale di reparto, infermiere e oss per la professionalità la gentilezza e le amorevoli cure ricevute durante il mio ricovero.

Lidia