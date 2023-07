Alluvione, la linea d'azione del commissario Figliuolo: "Via ai lavori urgenti, poi i piani speciali di ricostruzione"

"La prima linea guida è quella di agire con i lavori di somma urgenza, cioè andare a dare respiro ai Comuni, specie a quelli più piccoli, che hanno impegnato gran parte delle proprie risorse per avviare i lavori di messa in sicurezza", lo ha detto il commissario alla ricostruzione post alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita a Ravenna per fare il punto della situazione nei territori colpiti dagli eventi dello scorso maggio.

Durante l'incontro, al quale hanno partecipato fra gli altri il sindaco Michele de Pascale, il Prefetto Castrese De Rosa e la vicepresidente di Regione Irene Priolo, Figluolo ha precisato che si dovranno anche avviare "la progettazione per elaborare i piani speciali, dalla viabilità, al dissesto idrogeologico, alla ricostruzione pubblica".