La cooperativa prova a ripartire dopo alluvione e tornado: "Perso il 95% dei raccolti" - VIDEO

Campi devastati, frutteti spazzati via dalla furia dell'alluvione prima, e dal tornado di luglio poi. A distanza di mesi sono ancora evidenti le ferite lasciate dagli eventi estremi che si sono abbattuti sulla Romagna. La Cab Massari di Conselice prova a ripartire grazie ai finanziamenti provenienti dalla raccolta fondi promossa da Coop che va a sostenere in totale sette cooperative agricole del Ravennate. I finanziamenti punteranno non solo a ripristinare i danni del maltempo, ma anche ad aumentare il grado di innovazione nel settore delle coltivazioni.

"Abbiamo perso praticamente il 95% dei raccolti del 2023. Abbiamo quantificato quasi 8 milioni di euro di danni - racconta Giampietro Sabbatani, direttore della Cab Massari - Con i fondi andremo a ricostituire 8 ettari di peri biologici che sono stati distrutti, poi si aggiungeranno altri 8 ettari di peri e 5 ettari di noci. Useremo i finanziamenti per delle macchine elettriche innovative".