Ravenna celebra la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale - VIDEO

In occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, si sono svolte questa mattina le celebrazioni promosse dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Ravenna

In occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, si sono svolte questa mattina le celebrazioni promosse dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Ravenna. In viale Farini si è tenuta la deposizione di corone al monumento ai Caduti e la lettura di messaggi commemorativi. Alle 10, in piazza del Popolo, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale e da brani a tema cantati dagli alunni della scuola primaria di primo grado Guido Novello e sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica ai neo insigniti.

A seguire da parte del Prefetto Castrese de Rosa sono stati rilasciati attestati e targhe di ringraziamento ai Sindaci, ai Presidenti delle Unioni, alle Forze dell’Ordine ed ai Responsabili Regionali della Protezione Civile in segno di riconoscenza per l’attività svolta durante gli eventi alluvionali del maggio scorso. Alle 16.30, in piazza del Popolo, si terrà l’ammainabandiera. Le cerimonie sono accompagnate dalla banda cittadina.