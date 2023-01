Spettacolo della natura: decine di daini immortalati all'alba a Lido di Classe - VIDEO

Uno spettacolo meraviglioso quello in cui si è imbattuta giovedì mattina all'alba un'automobilista, che ha immortalato decine e decine di daini della Pineta di Classe correre nei campi del lido, passare vicinissimi alle case e attraversare viale dei Lombardi. Immagini meravigliose, anche se la convivenza degli animali spesso non è facile, per via dei danni causati all'agricoltura e degli incidenti che questi possono causare lanciandosi sulla strada. Il Parco del Delta del Po, come ha spiegato in un'intervista a RavennaToday il direttore Massimiliano Costa, sta cercando una soluzione a questo problema.