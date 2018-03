Maltempo, l'incubo 'gelicidio' è arrivato: tutte le informazioni utili

Come previsto dal bollettino meteo, il temuto fenomeno del "gelicidio', pioggia che congela, è arrivato puntualissimo anche nel ravennate già dalla prima serata di giovedì, dopo una giornata caratterizzata da una fitta nevicata.

Viabilità

In serata è stato chiuso un lungo tratto di A14, tra Faenza e Fano. E' stato infatti emesso un "codice nero" per accesso in autostrada, provvedimento che riguarda anche l'A14 dir e l'E45 da Montecastello a Canili (il traffico viene deviato sulla provinciale del Savio in entrambe le direzioni). Venerdì mattina lo stato di chiusura comunicato da Autostrade per l'Italia riguarda il tratto Bologna-Riccione (è stata riaprta parzialmente l'autostrada da Riccione in direzione sud) in A14, Bologna - Reggio emilia sull'A1 e Bologna-Ferrara sull'A13 e la A14 bis/dir per Ravenna. Qui l'autostrada è bloccata in entrambe le direzione, per tutti i veicoli. Non viene indicato un orario possibile per la riapertura. Tra Forlì-Faenza, in corrispondenza del chilometro 81+600 sud, per il fondo ghiacciato giovedì sera si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti due camion, tra cui una bisarca e 6 auto, causando numerosi feriti. Sul territorio provinciale è in vigore il divieto di circolazione per tutti i mezzi superiore alle 7,5 tonnellate. L'Anas ha comunicato che l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (o montate dove necessario) è provvisoriamente esteso a tutte le strade statali in Emilia Romagna.

Sulla statale Adriatica, fa sapere la Polizia Municipale, non si sono riscontrati problemi particolari e non si sono create code, grazie anche al blocco del traffico pesante. Venerdì mattina la situazione è in miglioramento un po' su tutte le strade, grazie anche alla leggera pioggia che sta contribuendo a "sciogliere" leggermente lo strato più superficiale di ghiaccio. I mezzi Anas hanno gestito le situazioni di difficoltà maggiori createsi da giovedì sera sulla Romea e nella zona pineta di San Vitale, mentre i mezzi del Comune sono intervenuti a supporto a quelli Anas per la pulizia del tratto ravennate della statale Adriatica. Nell'hinterland ravennate, faentino e lughese, invece, la situazione è a 'macchina di leopardo': sulle strade principali la circolazione è più agevole, mentre risulta ancora molto difficile su quelle secondarie. I Vigili del Fuoco hanno effettuato diversi interventi alle piante dove alcuni rami, sotto il peso della neve, erano diventati pericolanti.

Trasporto pubblico

Trenitalia ha attivato anche per venerdì il Piano Neve-gelo, con alcune cancellazioni. La formazione di ghiaccio a terra porta a ritardi su tutta la rete del servizio di Trasporto pubblico locale. Il percorso è eseguito integralmente, ma con ritardi sull'orario programmato, sulle seguenti linee urbane di Ravenna: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 30, 40, 70, 75, 80, 90 e sulle linee urbane di Faenza numero 51 e 52. Ritardi anche sulle linee extraurbane del bacino di Ravenna 140, 141, 145, 149, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 176, 180, 182, 183, 187 e sulle linee extraurbane del bacino faentino 190 e 191; sospesa la linea extraurbana nel territorio ravennate 158. L’Ausl ha invece invitato a limitare al massimo gli spostamenti e le persone anziane e-o con difficoltà motorie, a non uscire di casa se non per motivi indispensabili.

Scuole e uffici chiusi

A Ravenna, Faenza, Cervia e in tutti i Comuni della Bassa Romagna è stata decisa la sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di venerdì. Anche la Cgil informa che tutte le sedi della provincia di Ravenna resteranno chiuse per tutta la giornata di venerdì.

Allerta meteo: cos'è il gelicidio?

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione": "Già a partire dalle ore serali di giovedì sono previste precipitazioni di pioggia che gela sulle colline e i rilievi romagnoli. Nella prima parte della giornata di venerdì un nuovo impulso perturbato apporterà precipitazioni estese all'intero territorio regionale, che tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte della giornata. I fenomeni sono previsti a carattere di neve sulle province occidentali, mentre sul restante territorio si avranno fenomeni di pioggia che gela al suolo. Nelle aree con accumulo di neve, al termine delle precipitazioni, saranno possibili gelate al suolo". Il gelicidio o "pioggia congelantesi" è un fenomeno particolarmente insidioso al punto che nemmeno lo spargimento del sale basta per scongiurarlo. Si verifica quando piove e la temperatura è intorno allo zero termico. La pioggia, cadendo su una superficie più fredda, gela e provoca un sottile strato di ghiaccio come un vetro, spesso trasparente, che si vede solo se ben illuminato. In serata si è infatti verificato un innalzamento delle temperature al di sopra dei 1800 metri. L'aria fredda, specialmente nei bassi strati, sarà scalzata molto lentamente.La speranza è che i bassi strati si scaldino, ma le probabilità sono molto basse.

I consigli dei sindaci e come segnalare situazioni di pericolo

Ravenna - “Raccomando la massima prudenza – dichiara il sindaco Michele de Pascale - e di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, accertarsi dell’adeguatezza delle dotazioni dei propri veicoli, prestare la massima attenzione alla guida e alla segnaletica, allo stato dei corsi d’acqua, alle strade eventualmente allagate e/o gelate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati o impraticabili. Stiamo costantemente monitorando l’evolversi della situazione e delle previsioni, per l’eventuale adozione di particolari provvedimenti, in merito ai quali si forniranno aggiornamenti nelle prossime ore. Sistema 3 rende attiva, in ogni situazione di maltempo, una centrale operativa a cui ci si può rivolgere attraverso i seguenti canali: numero verde gratuito 800978483, e-mail segnalazioni@sistema.ra.it. Le sole situazioni di particolare gravità (incidenti e pericoli causati dal maltempo, ostacoli alla viabilità, situazioni di disagio a persone o animali etc.) potranno essere segnalate alla centrale operativa della Polizia Municipale allo 0544482999".

Faenza - "Per emergenze o segnalazioni - spiega il sindaco Giovanni Malpezzi - sono attivi i seguenti numeri: Polizia Municipale 0546691400, servizio neve 0546691334/ 0546691335/ 0546691336. Per informazioni e precauzioni: http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Cosa-fare-se-nevica.

Cervia - "La scorsa notte si sono verificati vari episodi di gelicidio nel nostro territorio comunale - spiega il sindaco di Cervia Luca Coffari - Nonostante l'azione di spazzaneve e spargisale operata dal tardo pomeriggio di giovedì, per la natura del fenomeno del gelicidio che vanifica in gran parte l'effetto del sale, in molte strade si potrebbe essere formata una pericolosa patina o lastra di ghiaccio. Sono in azione i mezzi antighiaccio. Guidate con la massima prudenza e prestate attenzione anche a piedi. Se potete, nelle prime ore della mattina non circolate con l'auto e limitate gli spostamenti. In caso di gravi criticità potete contattare la Polizia Municipale al numero 0541979251".

Piano ghiaccio/neve

E' attivo il cosiddetto piano ghiaccio/neve: l'insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti, anche in capo ai cittadini, previsti dal Comune in caso di eventi nevosi e per prevenire la formazione di ghiaccio. Tra le altre cose il piano prevede che in presenza di ghiaccio e/o precipitazioni nevose entrino in funzione 130 mezzi, di cui 50 lame, 15 pale, 4 autocarri, 20 bobcat e 41 spandisale.

Obblighi e modalità da adottare per la circolazione stradale

In caso di neve e/o ghiaccio è vietato il transito con tutti i veicoli a due ruote (biciclette, ciclomotori, motoveicoli, ecc.) in tutte le strade, piazze e pertinenze stradali di competenza del Comune di Ravenna. Per le automobili è d’obbligo l’uso delle catene omologate o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio nei seguenti tratti stradali: cavalcavia di via Romea Sud (sui Fiumi Uniti); sottopasso della linea ferroviaria in viale Europa tra le rotonde Gran Bretagna e Germania; rampe di raccordo tra via Ravegnana e viale Alberti; cavalcavia di viale Randi compreso tra la rotonda Lussemburgo e la rotonda Austria; cavalcavia di via Gaetano Savini sulla S.S. 16 Adriatica; cavalcavia di via Faentina sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Teodora sulla linea ferroviaria; cavalcavia di circonvallazione alla Rotonda dei Goti sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Cavina sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Fosso Dimiglio sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via della Chimica sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Canale Magni fra le rotonde degli Spedizionieri e degli Scaricatori; cavalcavia di via Classicana (su via Darsena S. Vitale); cavalcavia di via Trieste (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola); ponte mobile di via Monti (sul canale Candiano); cavalcavia di via Stradone (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola).

Comportamenti e doveri dei cittadini

I residenti in edifici privati che si affacciano su aree di pubblico passaggio hanno l'obbligo di adottare alcuni comportamenti. Tra questi: sgomberare la neve dai marciapiedi per l'intera larghezza e per tutto il fronte degli stabili di propria competenza; accogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata o non ostruisca le caditoie stradali; spargere nelle aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero, un adeguato quantitativo di sale, per evitare la formazione di ghiaccio;

