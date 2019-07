Il weekend si colora con la Notte Rosa: pesce azzurro, party, Garden Circus e Giusy Ferreri

Party e spettacoli, la Notte Rosa e il Garden Circus

Ecco la Notte Rosa, il Capodanno dell'estate, che anche nel 2019 porta una pioggia di eventi e di feste sulla sabbia romagnola. Lidi e città della provincia ravennate si tingono di rosa per rendere omaggio a questo weekend di divertimento. Venerdì sera festa grande sulle spiagge cervesi con Beach Party, atlete in Rosa e spettacoli, tre giorni di concerti e spettacoli, con Ricky Portera, Sgabanaza e Leo Mas, portano il divertimento in piazza Vivaldi a Lido Adriano.

Il weekend porta festa e allegria anche in città: ai Giardini Speyer di Ravenna infatti ci sono le parate e gli spettacoli di Garden Circus sabato e domenica. A Massa Lombarda ultimo appuntamento tutto legato alla musica con la Festa Mercato del venerdì.

La musica della Notte Rosa: Giusy Ferreri, Groovers e Wolfmother

C'è soprattutto tanta musica nel weekend della Notte Rosa. Il concerto più atteso è probabilmente quello di Giusy Ferreri nella piazza di Marinara, protagonista venerdì di un grande live accompagnato anche dalla Marina Love Parade. Da venerdì a domenica in vari punti di Marina di Ravenna la musica si moltiplica con i live targati Road to Spiagge Soul. Venerdì però ci sono anche il Quartetto K alla Villa Cacciaguerra Ortolani di Voltana e Lucilla Mariotti che inaugura le Soirees Musicales a Lido di Classe.

Sabato la notte è americana con il live dei Miami & The Groovers, al Rock Planet di Pinarella invece si ascolta l'hard rock con sfumature stoner dei Wolfmother, live dei Be Forest e festa Anni '90 sono in programma all'Hanabi di Marina di Ravenna, il Black Cat Trio mescola funk e blues al bagno Caesar di lido Adriano e la Sarti Big Band si esibisce al Museo Malmerendi di Faenza.

Di sagra in sagra

E come a ogni grande festa bisogna pensare alla pancia. Ecco che da venerdì a domenica potete assaggiare sapori veraci alla Sagra del Pesce Azzurro all'ex Stabulario di Marina di Ravenna. Piatti tipici e musiche dal mondo vi attendono invece sabato alla Cena dei Popoli di Bagnacavallo. E a partire da sabato c'è da leccarsi i baffi anche alla Sagra del Cappelletto di Massa Lombarda.

Velocità a quattro ruote

Spazio anche alle quattro ruote nel fine settimana. Infatti sabato si disputa l'emozionante Autocross Terre di Romagna al circuito di Borgo Faina. Inoltre sabato e domenica ci sono le gare di accelerazione all'aeroclub Francesco Baracca di Lugo.

Urban Trail e fitness

Il weekend porta anche emozioni legate a sport, benessere e territorio. Domenica scatta all'alba l'Urban Trail Ravenna Città d'Acque. Fino a venerdì continuano al Parco Baronio di Ravenna le lezioni di fitness gratuite.

Mosaici di Notte

Per l'estate non mancano le occasioni di far visita ai monumenti ravennati con Mosaico di Notte: venerdì partono due itinerari che mostrano le bellezze del centro di Ravenna e della zona archeologica di Classe.

Al sipario: tra comico e dantesco

Lo spettacolo va sempre avanti, anche con la Notte Rosa. Continua lo spettacolo Purgatorio che parte dalla Tomba di Dante e continua fino al Teatro Rasi. Proseguono anche gli spettacoli dei Giovani artisti per Dante agli Antichi Chiostri Francescani di Ravenna. Divertimento assicurato con lo spettacolo di marionette Cose da Lupi venerdì al Cisim di Lido Adriano, ma anche con la contagiosa di comicità di Bimbobell sabato a Porto Corsini.

Ah, ah! Qui è il vostro Dan Peterson che vi parla...

E se il Rosa vi ha un po' stufato ci sono tanti incontri da non perdere un po' in tutta la provincia. Venerdì vi aspetta una divertente cena con delitto a Casa Oriani a Casola Valsenio, le minestre di Romagna vengono celebrate alla parrocchia Stella Maris di Milano Marittima e il mitico Dan Peterson porta il suo nuovo libro al Fantini Club di Cervia.

Vi mostro le mostre

Fate festa, mostri! C'è motivo di rallegrarsi anche per voi perchè arrivano tante nuove esposizioni. Venerdì e sabato un'Onda Rosa travolge il Vialetto degli Artisti a Milano Marittima, mentre è già arrivata Oltrepassi 201 di Maria Cristina Bellestracci ai Magazzini del Sale di Cervia. Tra le new entry della settimana anche Frammenti dell'Orizzonte del pittore Leonardo Serafini alle Terme di Punta Marina e gli scatti di The new New York di Marco Vacchi al Magazzeno Art Gallery di Ravenna. In più sabato giunge la retrospettiva Il Mistero Segreto dedicata a Werther Morigi alla Bottega d'Arte di Milano Marittima e domenica Il piacere della vita in omaggio allo scultore Piero Strada a Casa Guerrini di Sant'Alberto.

Sono alla conclusione: le irriverenze di Tinin Mantegazza al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, alla Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo la mostra dedicata a Giulio Galassi e alla Galleria Ronchini di Faenza la mostra Rendez vous a Faience.

Vanno avanti: la ceramica di Miquel Barcelò al Mic di Faenza, a Lugo la mostra I nostri avi al Museo Baracca, la grande tela di Nanni Balestrini per il ciclo Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense, alla Classense l'esposizione Il Purgatorio degli italiani,

la collettiva Trasformazione alla Galleria Faro Arte di Marina di Ravenna, le fotografie de L'amore per la mia terra alla Sala Artemedia di Cervia e Beyond Limits di Zulkarnian Ismail al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima.

E allora cinema!

Se vi manca ancora qualcosa, provate a guardare al cinema.