Weekend di spessore: Brick Festival, vini e tartufi, Haber, Balasso e Detto Fatto

I LEGO A PALAZZO E L'ALBERO MONUMENTALE

Tra anteprime, ritorni, attese e prime volte, si crea l'atmosfera di un weekend di grande spessore, sia per gli ospiti che arrivano in Provincia, sia per gli eventi in programma. Il Palazzo Rasponi dalle Teste apre le sue maestose stanze al Ravenna Brick Festival, la mostra evento dedicate al mondo Lego, con una monoposto Ferrari in scala reale, il mausoleo di Teodorico, le colombe e tante altre sorprese. Domenica c'è anche la Festa degli Alberi e al podere Pantaleone di Bagnacavallo c'è da rimanere senza fiato di fronte al pioppo monumentale.

SAGRE&SAPORI: VINO, TARTUFI E PORC

Si apre venerdì la Sagra de Porc al parco di Cotignola con piatti prelibati da non perdere, invece domenica è il giorno della Sagra del Tartufo a Brisighella. E poi omenica oltre 130 artigiani del vino si presentano alla Fiera di Faenza per Back to the Wine.

OSPITI E PERSONAGGI: CIACCI, BALDINI, OZ E CASSANI

Venerdì Eraldo Baldini presenta I riti della tavola in Romagna alle Officine del sale di Cervia, Alberto Cassani introduce il suo romanzo d'esordio al Museo del Risorgimento di Faenza, gli autori ravennati ricordano il Sessantotto al Mama's Club di Ravenna, l'alpinista Enrico Carrara racconta i suoi viaggi alla Sala Buzzi di Ravenna, alla Classense viene mostrato il catalogo di War is Over, il monaco Gianni Giacomelli parla di diritto di culto e buona cittadinanza al centro di cultura islamica di Faenza. Sabato giunge all'Esp di Ravenna il Detto Fatto tour con Giovanni Ciacci e i suoi consigli di stile, Candida Livatino insegna a Scrivere con il cuore, alla biblioteca Taroni di Bagnacavallo ci sono libri donati e tante letture, si parla dei Libri di Oz insieme a Chiara Lagani e Rodolfo Sacchettini al Moog di Ravenna, il professor Quaglioni è ospite delle Letture Classensi nella Sala Dantesca della biblioteca Classense e si ripercorre la Grande Guerra da Caporetto a Vittorio Veneto alla Sala Tamerici di Castiglione di Ravenna.

CONCERTI: MA ALESSANDRO HABER NON FACEVA L'ATTORE?

Venerdì al Socjale di Piangipane c'è Alessandro Haber che smette per una sera i panni dell'attore e si trasforma in cantante, al Bronson di Madonna dell'Albero arrivano i Big Sexy Noise, il duo Elvira Foti e Roberto Metro si esibiscono all'auditorium Corelli di Fusignano. Sabato il Bronson propone una serata di parole e musica con Giulia Cavaliere e Any Other, alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo ci sono le Lame da Barba, al Mama's Club di Ravenna ecco i Supermarket e a Passogatto di Lugo c'è un super show con Paolo Parmiani, Miss Cecily & Her Hot Strings. Domenica al Bronson si tiene l'unica data in Italia dei Kikagaku Moyo, mentre al Ridotto dell'Alighieri si ascoltano Silvia Tiraferri e Marianne Gubri. Infine venerdì e sabato prosegue la sfida musicale di Around the Rock all'Almagià di Ravenna.



