Al 'Ballo Scalza' un dj set scatenato con Checco Tassinari e Alex Testi

Dal 25/08/2023 al 25/08/2023

Una serata per scatenarsi al “Ballo scalza” di venerdì 25 agosto. Il tradizionale appuntamento del bagno Lucciola di Marina di Ravenna unisce infatti un dj come Checco Tassinari e un “numero uno” fra i vocalist come Alex Testi.

Francesco (Checco) Tassinari è dj dal 1992; nel corso della più che trentennale carriera ha curato il sound design per diversi club italiani. Dl 2014 è co-fondatore del festival Disco Diva. La sua proposta musicale è principalmente basata su funky, R&B, house e, immancabilmente, disco. Alex Testi è vocalist, conduttore radiofonico e animatore: un artista eclettico, coinvolgente, in grado di trasmettere energia e passione anche grazie alla sua voce inconfondibile.