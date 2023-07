Al Museo della Vita Contadina arriva la commedia dialettale 'Bar Stella e Bar Regina'

Giovedì 6 luglio 2023, alle ore 21.00, presso il Museo della Vita Contadina in Romagna di San Pancrazio (via XVII Novembre 2/A), la Compagine di San Tomè porterà in scena la commedia dialettale di Valerio Benvenuto dal titolo "Bar stella e Bar Regina". Nata da un gruppo di amici del circolo unitario socio culturale di San Tomè APS di Forlì, la compagnia nel 1992 pensò di realizzare uno spettacolo teatrale in dialetto romagnolo per rallegrare la festa sociale. Ad oggi conta 25 elementi, uniti dal desiderio di dare un piccolo contributo affinché possa mantenersi in vita l'antica parlata dei nostri territori.

La trama

Il bar di un piccolo centro è una sorta di mondo parallelo, nel quale, rispetto alla realtà esterna, si vive una socialità più ispirata dall’indole e dalle convinzioni personali. Gestori e avventori partecipano inconsciamente a una commedia, a volte contraddittoria, in cui ognuno di loro recita se stesso. Bar Stella e Bar Regina rappresentano due diversi spaccati in chiave comica, dai contenuti quanto meno insoliti e caratterizzati dal “meccanismo dell’equivoco”. Coinvolti in vicende del tutto inattese, gli attori-personaggi metteranno a nudo i rispettivi caratteri e, inevitabilmente, le proprie fragilità. Ingresso ad offerta libera.