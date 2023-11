Al Teatro Rasi lo spettacolo "Pinocchio attraverso lo specchio"

Prosegue, domenica 19 novembre, alle 11:00, al Teatro Rasi di Ravenna, la rassegna La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole dedicata al pubblico più giovane. Lo spettacolo, di Drammatico Vegetale, ha per titolo Pinocchio attraverso lo specchio. Per l'occasione verrà allestito uno spazio che attrae e sorprende, dove il bambino, come Pinocchio di fronte a ciò che non conosce, si trova a scegliere tra il desiderio e la paura del nuovo. Le immagini, seppur frammentate, che già fanno parte del suo patrimonio di conoscenze, sono utili a guidarlo alla scoperta di uno spazio fantastico. Lo spettacolo è consigliato dai 18 mesi ai 3 anni, durata 35 minuti. Al termine tornerà una piacevole tradizione a cui Drammatico Vegetale ha abituato il proprio pubblico nel corso degli anni: un tea caldo con squisiti biscotti favoriranno un momento di incontro tra bambini, genitori e compagnia teatrale. Per l'occasione il foyer del teatro Rasi verrà allestito con ambientazioni lillipuziane.

Biglietti in vendita su ravennateatro.com

La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole tornerà alle 16:00 di domenica 10 dicembre al Teatro Socjale di Piangipane con C'era 2 volte 1 cuore di Tib Teatro, consigliato dai 3 agli 8 anni, durata 50 minuti.

La rassegna conta venticinque spettacoli destinati ad età diverse: dal nido alla secondaria di secondo grado i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, verranno coinvolti in percorsi che, in alcuni casi, prevedono anche una partecipazione attiva. Compagnie provenienti da tutt’Italia si alterneranno in scena portando storie vincitrici di premi prestigiosi, che aiutano i piccoli ad acquisire importanti strumenti di crescita. In molti spettacoli sono inoltre presenti musicisti e musiciste, aspetto che contribuisce a cementare il legame con il mondo del teatro attraverso una lingua universale.

Al link il calendario completo degli spettacoli https://www.ravennateatro.com/stagioni/famiglie-e-scuole/

Gli uffici di Ravenna Teatro sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tel. 0544 36239. Biglietti in vendita su ravennateatro.com

La rassegna è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Bcc ravennate, forlivese e imolese, Ottima e si svolge in collaborazione con Assitej Italia, Small Size Network, Paft, Teatro Socjale, Mar.

Gli spettacoli per le scuole si svolgono in collaborazione con Accademia Perduta / Romagna Teatri.