Degustazioni, mercatini e piatti preparati da chef: è tutto pronto per la "Festa del Gobbo di Cervia"

Il centro di Cervia è pronto ad animarsi con uno dei tradizionali appuntamenti dell'inverno cittadino, la sagra dedicata al cardo gobbo. Evento in cui è protagonista questo ortaggio dalle proprietà depurative e ossidanti che si coltiva in piccole quantità e solo nei mesi più freddi dell'anno. L'appuntamento è dal 25 al 29 gennaio, dalle 10 alle 19, con gli stand degli espositori tra piazza Pisacane, piazza Garibaldi e viale Roma.

La sagra entra nel vivo con il mercatino in cui sarà possibile acquistare prodotti realizzati con il cardo e degustare ricette in cui il protagonista è questo cibo. Per il 2024 saranno inoltre "ospiti" a Cervia i cardi provenienti da altre parti d'Italia. Ci saranno il cardo di Bulgarnò (Fc), il cardo della Sardegna, il cardo romagnolo gigante, il cardo Gobbo di Nizza Monferrato (At), presidio Slow Food oltre al Gobbo di Cervia e al cardo tardivo.

Saranno a disposizione una grande varietà di prodotti innovativi legati a questo ortaggio di sabbia, dalle importanti qualità nutritive ed energetiche e sarà possibile assaggiare creazioni originali cucinate da chef del territorio. Ricco di vitamine (C e B5), il cardo è inoltre molto indicato anche per tisane, liquori, marmellate e paté.

Circuito gastronomico del cardo

Per il 2024 è stato organizzato un circuito che allarga numeri e confini. Dieci ristoranti tra Cervia, Cesenatico, Ravenna e Roncofreddo sono coinvolti nel circuito gastronomico 2024 dedicato al cardo. Ecco le tappe del circuito Da venerdì 12 gennaio a metà marzo: 12 gennaio Locanda dei Salinari, Cervia; 20 gennaio Officine del Sale, Cervia; 26 gennaio Locanda Remare, Cesenatico; 2 febbraio Quinto Quarto, Cesenatico; 8 febbraio Acervum, Cervia; 16 febbraio Osteria dei Frati, Roncofreddo; 23 febbraio Osteria delle Mura, Cervia; 1 marzo Ristorante dei Pescatori, Cervia; 7 marzo Circolo Aurora Osteria, Ravenna; 15 marzo Al Deserto, Cervia.



A Spass par Zirvia

Sabato 27 e domenica 28 gennaio torna A Spass par Zirvia, l'appuntamento di ogni ultima domenica del mese. Nel centro storico di Cervia, da Piazza Garibaldi e lungo Viale Roma, si susseguono stand artigianali e alimentari con prodotti tipici di varie zone d'Italia. Spettacoli e appuntamenti musicali animano l'atmosfera del centro storico per l'intero week end.



L'evento è organizzato dal Consorzio Cervia Centro, in collaborazione con Comune di Cervia, Confcommercio Ascom, Confartigianato e CNA.