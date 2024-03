Aprono al pubblico case dei personaggi illustri vissuti nel ravennate

Sono ben 39 le case museo dell’Emilia Romagna che prendono parte alla terza edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri. Promosse in tutta Italia nel fine settimana del 6 e 7 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, quest’anno sono dedicate al tema “Memorie in viaggio”.

Due giorni in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Hanno potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Fino al 5 aprile sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi.

Per il ravennate il Museo Francesco Baracca e Casa Rossini, entrambe a Lugo; Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell'età Neoclassica in Romagna, la Casa Museo Paolo Liverani, Casa Museo Guerrino Tramonti, Museo Carlo Zauli tutti a Faenza; la Casa Museo Olindo Guerrini di Sant’Alberto, il Museo Pietro Mascagni di Bagnara di Romagna, Casa Museo Vincenzo Monti a Ravenna.

Case dei personaggi illustri: orari di apertura e programma eventi

Museo Francesco Baracca – Lugo

Telefono: 0545299105

Email: museobaracca@comune.lugo.ra.it

- Attività proposte: Visite gratuite pomeridiane

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì



Casa Museo Olindo Guerrini - Sant'Alberto

Telefono: 0544259805

Email: biblio.salberto@comune.ravenna.it

- Attività proposte: Visita guidata a cura dell'Associazione Amici di Olindo Guerrini dalle 15.00 alle 16.00. Nell'occasione sarà possibile vistare la mostra di Rosetta Berardi "Dietro il Volto L'universale misero del velo" , un viaggio attraverso la narrazione del velo a cura degli Amici di Guerrini e dell'Ufficio Decentramento di Sant'Alberto. La biblioteca O. Guerrini è aperta per il prestito librario nella giornata del 6 aprile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 con vetrine speciali dedicati al viaggio.

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Museo Paolo Liverani - Faenza

Telefono: 3466506602

Email: marisa.bordini@hotmail.it

- Attività proposte: visita guidata

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Museo Pietro Mascagni - Bagnara di Romagna

Telefono: 3517898031

Email: museomascagni.bagnara@gmail.com

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No - Offerta libera

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì - Offerta libera

Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell'età Neoclassica in Romagna – Faenza

Telefono: 054626493

Email: drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

- Attività proposte: Visita guidata sabato 6 aprile ore 16,30

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì Sabato 6 aprile a pagamento - domenica 7 aprile gratuito; Sabato 6 aprile, ridotto 18-25 anni (2 Euro); sempre gratuito sino 18 anni e altre gratuità previste MIC

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: No

Casa Museo Vincenzo Monti – Ravenna

Telefono: 0545299149

Email: casamonti@atlantide.net

- Attività proposte: Apertura pomeridiana per visite dei nuovi allestimenti appena inaugurati: la casa museo diventa luogo di una narrazione che racconta non solo dell'uomo, ma del poeta e del suo tempo. L'evento si inserisce nell'ambito del progetto di valorizzazione messo in atto dalla direzione museale e dall'Amministrazione comunale, in sinergia con il rinnovato Comitato montiano, per promuovere la figura del «principe del Neoclassicismo».

- Ingresso gratuito: Sì. è prevista l'apertura (straordinaria) solo per SABATO 6 APRILE al pomeriggio.

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Rossini – Lugo

Telefono: 0545299105

Email: casarossini@comune.lugo.ra.it

- Attività proposte:

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: No

- Omaggi e attività specifiche: No

- Visita gratuita: Sì

Casa Museo Guerrino Tramonti – Faenza

Telefono: +393923011196

Email: museo@tramontiguerrino.it

- Attività proposte: Il Museo Guerrino Tramonti si trova a Faenza nella casa laboratorio che l'Artista fece costruire e dove visse con la famiglia e lavorò dal 1958 al 1992, anno della sua morte Nelle 7 sale sono esposte le circa 390 opere che secondo l'Artista meglio rispecchiano il suo percorso: un'immensa varietà di forme, di colori e un sublime mondo espressivo creato da un'originale sensibilità cromatica applicata anche ai dipinti su tela e su tavola.

Sono presenti: le sculture in terracotta degli anni trenta e quaranta; i dipinti eseguiti fra il 1945 e il 1948, nel periodo veneziano, caratterizzati dall'estetica post metafisica; le opere in ceramica smaltata in policromia, che presentano una grande intensità cromatica e una straordinaria qualità dei rivestimenti che danno vita a immagini eccezionalmente nitide e poetiche; le celebri porcellane che rendevano particolarmente orgoglioso l'Artista, opere ispirate ai materiali e alle tecniche della ceramica di Cina, Corea e Giappone, frutto delle sue ricerche alchemiche degli anni sessanta; i suoi famosi dischi decorativi, eseguiti con la tecnica dell'invetriatura a grosso spessore da lui inventata nel 1953, quando fu il Direttore della Scuola d'Arte di Castelli, che contraddistinguono il suo stile più peculiare; i dipinti ad olio del secondo periodo, astratti e materici, realizzati tra la fine degli anni sessanta il 1992, anno della sua morte.

Sarà eccezionalmente aperto al pubblico il deposito pesantemente colpito, così come il museo, dall'alluvione del 17 maggio scorso, e il luogo dove le 1.800 opere circa, recuperate e salvate, sono ora custodite.

- Ingresso gratuito: No; offerta libera minima 5€

- Ingresso ridotto: No

Museo Carlo Zauli - Faenza

Telefono: 3338511042

Email: museocarlozauli@gmail.com

- Attività proposte: Programma di sabato 6 aprile: visita guidata con Matteo Zauli alla scoperta di alcuni luoghi inediti dell'allestimento del Museo appena riaperto. Solo sabato 6 aprile ore 10 - 13. Ingresso gratuito.

- Ingresso gratuito: Sì

- Ingresso ridotto: Sì

- Omaggi e attività specifiche: Sì

- Visita gratuita: Si

