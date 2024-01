Creativi e artisti in mostra con la fiera "Visibile": due talk e tante opere da ammirare

Alle Artificerie Almagia? di Ravenna torna domenica 28 gennaio la nona edizione di "Visibile", il progetto sperimentale curato da Norma Aps in collaborazione con Rete Almagia?, che unisce il format dell'Unconventional Art and Design Fair a mostre e attivita? multidisciplinari che mappano alcune delle pratiche piu? sperimentali in ambito artistico e creativo attraverso le opere e le riflessioni di una selezione di giovani artisti e designer.

Visibile e? diventato negli anni uno spazio di innovazione e ricerca collettiva, nel quale arte e creativita? hanno costruito uno spazio di relazione interattivo e inclusivo, trasformando il rapporto tra artisti, creativi e pubblico in una pratica non giudicante, ma coinvolgente e sorprendente: a Visibile si puo? scegliere di comprare direttamente da un giovane autore un suo lavoro, confrontandosi e conoscendo la sua storia oppure si puo? semplicemente scegliere di guardare, di ascoltare le talk e di visitare le esposizioni.

Le opere e i manufatti di artisti e makers attraversano design, pittura, mosaico, oreficeria, ceramica, incisione, fotografia e illustrazione trasformando Visibile in un cantiere/laboratorio/shop: un contesto che riflette le nuove dinamiche e possibilita? di alcuni degli scenari piu? intensi della creativita? indipendente, offrendo ai giovani maker una sperimentazione sul campo per diffondere e promuovere le loro produzioni.

Nelle due talk in programma mentre Sabina Ghinassi dialoghera? con Elizaveta Sineva sulla natura sovversiva di Bo?K, opera che trasforma la crisi di maggio del nostro territorio in pratica di rinascita a partire dalla natura, Alessandra Carini affrontera? il tema della ricerca artistica a partire dal territorio, dal confronto da parte di artisti e curatori con gli ambienti sociali e antropologici di un luogo specifico, seguendo il fil rouge dell'esperienza di Equidistanze, residenza artistica ma anche, e soprattutto, esperimento virtuoso di relazione, interpretazione e rigenerazione di un territorio, attraverso pratiche artistiche non vernacolari ma di assoluta contemporaneita? (come, per esempio, le nuove pratiche tra arti visive e A.I.).

Visibile è aperta dalle ore 10 alle 19 all'Almagià. I due talk sono alle 11 e alle 16. Ingresso libero.