I sessanta volti di Arturo Brachetti in scena al Teatro Alighieri con "Solo"

Fa tappa anche a Ravenna il tour dell'istrionico Arturo Brachetti che porta in scena il suo spettacolo "Solo" l'11 e il 12 marzo al Teatro Dante Alighieri, con inizio alle 21. "Solo" è un vero e proprio varietà e mette sul palco un magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni, nelle cui 7 stanze oltre 60 personaggi prendono vita grazie alla magia di Arturo, maestro dell’imprevedibile.

Un grande one man show interpreto da un grande trasformista qual è Brachetti, che porta molti nuovi personaggi creati appositamente per questo spettacolo, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. In "Solo" Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori. Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti batte il ritmo sul palco: 90 minuti di vero spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Biglietti su ticketone.it.