Un pomeriggio "delizioso" al centro commerciale con Benedetta Rossi

Una delle "cuoche casalinghe" più amate della tv arriva a Ravenna per incontrare i fan. Domenica 15 gennaio al centro commerciale Esp ospite d'onore sarà Benedetta Rossi, conduttrice del programma di cucina 'Fatto in casa per voi'. Sarà un pomeriggio "delizioso" in cui Benedetta farà conoscere agli spettatori le sue ricette. Sul sito dell'Esp è possibile registrarsi e prenotare un posto per l'evento, per poi scattare foto con la chef.