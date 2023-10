“Benvenuti a Bagnacavallo”: tornano le visite guidate al Teatro Goldoni e al Podere Pantaleone

Con l’autunno torna il progetto “Benvenuti a Bagnacavallo”, con visite guidate ed esperienze turistiche pensate dal Comune e dalle realtà culturali e turistiche locali per promuovere il territorio bagnacavallese e il suo ricco patrimonio artistico e naturale.

Si inizierà già domenica 22 ottobre con due eventi. Alle 10.30 l’appuntamento sarà al Teatro Goldoni per una visita guidata alla scoperta della sua storia e dei suoi segreti. Si potranno ammirare gli affreschi, il sipario storico, la bella platea, i palchi e il loggione. Si avrà poi la possibilità di andare dietro le quinte per lasciarsi affascinare dalle macchine e dalle antiche tecniche di scena che animavano gli spettacoli. Info, costi e prenotazioni: 339 5472038 (Raffaella).

Per quanto riguarda invece la natura, per tutta la giornata (ore 10-17.30) sarà possibile visitare il Podere Pantaleone aperto in via straordinaria per la “Festa d’Autunno di Giardino e Dintorni”:tavoli-giardino accoglieranno i visitatori con informazioni su camelie, agrumi, rose, un banco offerta semi e una mostra di piante, foto e quadri di giardini. Ci saranno poi un laboratorio con insetti vivi e uno dedicato alle talee. Info e prenotazioni: 340 6775933 - 335 1315187.

Si proseguirà poi nelle settimane successive con eventi all’Ecomuseo delle Erbe Palustri e al Podere Pantaleone, visite al centro storico cittadino e al Castellaccio, visite alla scoperta del patrimonio di Museo Civico delle Cappuccine, Gabinetto delle Stampe e Fondo antico della Biblioteca Taroni, nonché alla mostra “Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige”.