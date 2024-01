In biblioteca arriva la "Tombola letteraria": tanti premi in palio

Venerdì 5 gennaio alle 17 la biblioteca Classense ha in programma la sua prima "tombola letteraria". Non una tombola tradizionale: al posto dei numeri, novanta titoli di libri di narrativa per adulti e ragazzi. Partecipare è facile: nella sezione lettura al piano terra a partire dalle 16 saranno in distribuzione gratuita le cartelle di gioco. Non occorre prenotare, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’estrazione dei libri sarà accompagnata da una breve lettura degli incipit o delle citazioni più significative del testo estratto. Novanta titoli da spuntare sulle proprie cartelle per divertirsi e vincere i numerosi premi in palio. Al termine del gioco tutti i libri della “tombola letteraria” saranno disponibili per il prestito. La “tombola letteraria” è un gioco ideato e realizzato dalle volontarie del servizio civile nazionale nell’ambito del progetto “Rcr Ritrovarsi crescere raccontare in biblioteca”.