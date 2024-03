Flavia Mastrella e Antonio Rezza portano a teatro lo spettacolo "7-14-21-28"

Divertenti e terribili, anarchici e surreali, Flavia Mastrella e Antonio Rezza saranno ospiti de La Stagione dei Teatri martedì 19 marzo alle 21 al Teatro Alighieri. Nello spettacolo, dal titolo "7-14-21-28", Mastrella e Rezza giocano alla vita come in un ideogramma: volumi triangolari diretti verso l’alto coesistono con linee orizzontali, ma in verticale si muove solo l’uomo. In questo spettacolo affrontano un tema frequentato da tempo, che riguarda la fatica di vivere e che mescola tutte le ossessioni e i punti di vista di un percorso artistico che nel 2018 è valso a Rezza-Mastrella il Leone d’oro alla carriera per il Teatro.

Un testo di Flavia Mastrella, Antonio Rezza, con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista, (mai) scritto da Antonio Rezza, habitat di Flavia Mastrella, assistente alla creazione Massimo Camilli, produzione Rezzamastrella, TSI La Fabbrica dell’attore, Teatro Vascello.

