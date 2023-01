Tornano le Binocular Classroom: le lezioni di astronomia al parco

Domenica 15 gennaio, dalle ore 18:00, presso il Parco delle Ginestre in Via Salita di Oriolo a Faenza, si svolgerà la Binocular Classroom: lezioni di astronomia pratica svolte all'aperto, osservando il cielo col binocolo. Ad ogni partecipante verrà affidato in prestito un binocolo 8x40, una torcia a luce rossa e un astrolabio. I partecipanti verranno guidati, da astrofili esperti, nell'osservazione autonoma del cielo con il binocolo, ricevendo nozioni base di astronomia, e osservando vari oggetti celesti interessanti. A fine serata verrà consegnata una dispensa. Indicato per adulti di tutte le età, e ragazzi sopra i 12 anni.



I posti sono limitati, ed è necessaria la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito www.astrofaenza.it. In caso di maltempo, l'incontro sarà rimandato alla prima data utile, che verrà comunicata a coloro che hanno prenotato. E' previsto un rimborso spese (a serata, per persona) di 10€ per le dispense e la manutenzione dei binocoli, ridotto a 8€ per i minori di 16 anni, e a 5€ per i soci ARAR e Gruppo Astrofili Faenza.



Si ricorda che durante la notte, in aperta campagna, la temperatura può abbassarsi notevolmente rispetto al giorno. Per passare una serata piacevole, senza soffrire il freddo, si consiglia di vestirsi adeguatamente in base alla temperatura prevista per la notte, indossare calze o calzini caldi, portare qualcosa per coprirsi meglio in caso si avverta freddo, come guanti, berretta, sciarpa o scaldacollo, e procurarsi un thermos con una bevanda calda. Consigliate anche scarpe robuste o scarponcini, per proteggersi da eventuale rugiada e fango.