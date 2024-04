A Faenza una caccia al tesoro in bici con ricavato in beneficenza 

Torna domenica 14 aprile a Faenza la Caccia al tesoro in bicicletta "Due ruote meglio di niente", organizzata dall'Associazione "Pedalare per chi non può" con il patrocinio del Comune di Faenza. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di due a un massimo di cinque partecipanti. Viene richiesto che l'iscrizione venga fatta a nome di un responsabile di almeno 18 anni di età. La quota di iscrizione è fissata in 12 euro a persona (5 euro per chi ha meno di 14 anni). Occorre la disponibilità di uno smartphone connesso a internet per tutta la durata della manifestazione

L'iscrizione è subordinata al pagamento della quota dovuta. È preferibile iscriversi via mail entro venerdì 12 Aprile comunicando all’indirizzo info@pedalareperchinonpuo.org i dati della squadra per poi perfezionare il pagamento con satispay o bonifico.

È possibile in alternativa iscriversi e versare la quota sempre entro venerdì 12 Aprile presso: Fioraio "La Mimosa" Corso Saffi 48 Faenza Orari: Lun-Sab 8:30-12:30 16:00-19:00 - Chiuso il mercoledì - Domenica mattina aperto. In caso di maltempo la caccia al tesoro si svolgerà domenica 21 Aprile.