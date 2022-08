Calcio balilla umano e podismo per San Patrizio in sport

Indirizzo non disponibile

Dal 29 al 31 agosto ci sarà San Patrizio in sport, una tre giorni promossa dall'associazione Atletica San Patrizio in collaborazione con il Comune di Conselice. L'iniziativa è alla sua seconda edizione, ed è proposta con una formula che comprende l'attività podistica, il calcio balilla umano e altre discipline in collaborazione con altre associazione sportive.

Lunedì 29 agosto ci sarà la tradizionale camminata ludico motoria, all'interno della Sagra del tortellone sanpatriziese, che darà avvio a San Patrizio in sport.

Nelle serate del martedì 30 e mercoledì 31 agosto ci si sposterà all'area feste retrostante lo stadio per il calcio balilla umano, giunto alla sua quinta edizione, mentre solo il mercoledì 31 ci sarà una gara podistica competitiva in circuito riservata alle categorie giovanili nell'ambito del gran premio Promesse di Romagna 2022.

Le serate del martedì e del mercoledì saranno allietate dalla musica di Dj Mic 1 e sarà disponibile un punto ristoro per gli atleti e gli spettatori dell'evento. Oltre alle attività promosse dall'Atletica San Patrizio sarà possibile sperimentare l'arrampicata sportiva, grazie alla presenza del Cai-Geki di Lugo, e la scherma con il Circolo scherma di Imola.

"L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con l'associazione Sagra del tortellone sanpatriziese, ma soprattutto per merito dei volontari del paese che si impegnano nelle varie mansioni - afferma Mauro Martelli, presidente dell'Atletica San Patrizio -. Un ringraziamento speciale va anche alla società SampaImola che concede il campo sportivo per la realizzazione della gara podistica riservata ai ragazzi e per la collaborazione verso la riuscita della manifestazione".