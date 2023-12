Casola Valsenio festeggia Santa Lucia: eventi per bambini

Mercoledì 13 dicembre, dalle ore 15.30 in Piazza Sasdelli, si terrà la tradizionale Festa di Santa Lucia. Bambine, bambini e non solo sono invitati a partecipare per giocare insieme, ascoltare fiabe, fare merenda e addobbare l’albero di Natale. Saranno presenti i ragazzi del centro di aggregazione giovanile “Circus” con le loro bellissime creazioni e il mercatino degli scout per festeggiare insieme Santa Lucia, patrona di Casola Valsenio.