Le vie del paese si trasformano nella scuola di Hogwarts: giochi e avventure per i fan di Harry Potter

Sabato 29 luglio il paese di Casola Valsenio si tramuterà in un luogo incantato per la gioia di tutti i fan del mondo di Harry Potter. Una lunga avventura organizzata che dalle 18:30 accompagnerà i bambini (4-11 anni) lungo le vie del paese trasformate nella scuola di magia di Hogwarts e nella magica cittadina di Hogsmeade.

I visitatori potranno passeggiare liberamente per le vie del centro storico e visitare le ambientazioni; ma per vivere ancora più intensamente questa avventura si consiglia la prenotazione, che trasformerà i bambini in veri e propri attori impegnati nelle varie prove e nelle esplorazioni alla ricerca della pietra del “Lapis Specularis”. Gioco-avventura a prenotazione obbligatoria, entro il 27 luglio. Info e prenotazioni: harrypotter.lapisspecularis@gmail.com