Cena itinerante, laboratori e visite guidate: Faenza "rinasce" con Distretto A weekend

Era fissato per maggio il grande appuntamento con Distretto A weekend, ma l'alluvione ha costretto l'evento a fermarsi. Ora, dall'1 al 3 settembre, la città di Faenza è pronta a "rinascere" nel nome dell'arte con un programma di tre giorni. Venerdì 1 settembre con la Cena Itinerante, giunta alla XVI edizione, si riapriranno le porte in centro storico di case private, studi tecnici o di artisti per ospitare le oltre 70 proposte di ristoranti, birrifici e cantine provenienti da tutta la regione in un percorso unico e irripetibile. Nelle giornate di sabato e domenica, si prosegue con laboratori creativi, visite guidate, spazi aperti, colazioni, aperitivi e brunch accompagnati da arie liriche e note. Per questa edizione il tema “Passa di qua!” su cui si cimenteranno creativi di diversi settori è un sollecito amichevole per ritrovare il sorriso attraverso il contatto reale e personale. L’artista invitato a riassumere il tema in una immagine è Martino Neri, faentino, classe 1986.

Venerdì la cena itinerante scatta dalle 19 (pass ingresso obbligatorio, 10 euro). Sabato arte, laboratori e spazi aperti dalle 18: gli spazi sono aperti per scoprire con calma i lavori degli artisti oppure cimentarsi in uno dei laboratori pensati e curati appositamente per il Distretto A Weekend da artisti e professionisti di vari settori creativi. Domenica dalle 9.30 largo a colazione e visite guidate con l’apertura dello studio di Martino Neri.