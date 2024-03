Cena sociale di primavera a Porto Fuori con la Compagnia del Buon Umore

La Compagnia del Buonumore, associazione ravennate di promozione sociale che opera dal 1952 promuovendo socialità e teatro dialettale filidrammatico, dà il suo benvenuto alla stagione primaverile con una cena sociale.

Sabato 16 marzo alle ore 19.30 nella sala parrocchiale di Porto Fuori, in via F. Fuschini 48, è in programma la "Porto Fuori Cena sociale di primavera", col seguente menù: strozzapreti al ragù; filetto di maiale ai sapori di casa; bocconcini di pollo al forno; patatine arrosto, funghi trifolati; crostata e ciambella; acqua, vino, caffè o caffè d'orzo, digestivo, amazzacaffè.

Per informazioni contattare il numero 348.5100113.