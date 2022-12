Cenoni tradizionali, banda cittadina e Barboni di Lusso: il Capodanno di Cervia

Un Capodanno tra le luci di Cervia. In questo periodo di festa, tutti i giorni Il centro storico è immerso in un’atmosfera di grande magia fra luminarie, laboratori e mercatini. Nel centro di Cervia spettacoli, giochi e tante attrazioni dedicate ai più piccoli oltre a degustazioni e aperitivi. In attesa dello scoccare della mezzanotte, sono tanti i ristoranti, alberghi e location speciali, che propongono cenoni che spaziano dalla cucina tradizionale a quella innovativa. Nel centro storico di Cervia, l'atmosfera di festa continua ai piedi del grande albero di Natale nella Piazza Garibaldi. Dalle ore 22.00, la serata di Capodanno si anima con la musica dei Barboni di Lusso.

E per festeggiare in modo originale l'inizio del nuovo anno, il primo gennaio partirà il concerto itinerante della banda cittadina per augurare a tutti un felice 2023. A partire dalle ore 7.30 la Banda si sposterà su tutto il territorio comunale per sfilare a Savio, Castiglione, Cannuzzo, Pisignano e Montaletto. Arriverà nel centro storico di Cervia, in piazza Garibaldi, alle ore 12.00. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, va in scena “Cin Cin in musica” il tradizionale concerto augurale di inizio anno. Appuntamento al Teatro Comunale di Cervia. A Milano Marittima prosegue invece il Natale Gourmet con le affascinanti le installazioni luminose giganti a tema musicale e il maxi scivolo lungo 24 metri in viale Gramsci, all’incrocio con Viale Romagna.

Eventi fino all'Epifania

Giovedì 5 gennaio alle ore 18.00 a Cervia sul Lungomare Gabriele D'Annunzio si festeggia la notte dell'Epifania con lo spettacolo di fuochi d'artificio sulla spiaggia accompagnati dallaa musica e ldalle tradizionali cante dei Pasqualotti. Venerdì 6 gennaio si svolge il Tuffo della Befana, il tradizionale primo tuffo dell'anno in mare. A Milano Marittima sul palco di via Gramsci dalle 17.00 alle 19.00 l’ultimo concerto di Gospel Live. La formazione musicale: Rossella Cappadone (voce), Stefano Paolini (batteria), Simone Migani (piano), Marcello Sutera (basso).