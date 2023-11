Un tour del mistero alla ricerca del lato "oscuro" di Cervia

Dall’antica Ficocle, oggi Cervia è conosciuta come la città dei tre siti, con le sue saline di origini etrusche è una stazione del Parco del Delta del Po dall’importanza naturalistica molto rilevante testimoniata ad esempio dalla presenza stanziale dei fenicotteri rosa. È una nota località di turismo balneare, ma la sua solarità cela storie e misteri. Proprio per andare alla scoperta di questi misteri e del “lato oscuro” di Cervia, parte giovedì 7 dicembre alle 21 un tour guidato. Durante la suggestiva camminata serale si racconteranno alcuni di questi misteri storico - folkloristici di Cervia, strane storie di strani personaggi, soffermandosi anche su alcuni particolari misteriosi legati alla zona dell’antica Ficocle (che non sarà visitata a causa della distanza). Ritrovo in piazza Garibaldi 1 di fronte al Municipio, per un percorso di 1 ora e mezza circa. Prezzo: 15 euro con iscrizione obbligatoria a questo link: https://ramingotravel.regiondo.it/cervia-mystery-tour Accompagnatori: Sofia Vicchi (Guida Turistica) e Danio Miserocchi (narratore).