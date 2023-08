Concerto all'alba e spettacolo di Guido Catalano al Lavatoio di Massa Lombarda

Appuntamenti di rilievo al Piccolo Festival della Narrazione di Massa Lombarda. Giovedì 17 agosto, alle ore 21 presso il Lavatoio di via Imola arriva Guido Catalano con “Smettere di Fumare baciando”, accompagnato dalla musica di Matteo Castellan. Due giorni dopo, sabato 19 agosto, si terrà il recupero del concerto all’alba (ore 6) della mezzosoprano Daniela Pini con il musicista Davide Burani ed Elisabetta Sangiorgi in qualità di lettrice.

Giovedì il famoso poeta e scrittore Guido Catalano farà immergere il pubblico del Lavatoio nelle proprie opere attraverso la sua voce accompagnato dalle note musicali di Matteo Castellan. Catalano scrive sempre in versi liberi, utilizzando uno stile ironico, estremamente semplice e di facile comprensione con l’amore spesso come protagonista. Il poeta professionista vivente più famoso d’Italia sarà accompagnato da un libro di poesie e da un musicista d’eccezione con cui percorrerà le regioni italiane, dal mare ai monti, dai laghi ai boschi, dai villaggi alle città. Uno show inedito, impreziosito dalle musiche di Matteo Castellan, pianista e fisarmonicista che ha fatto dell’eleganza il suo marchio di fabbrica.

Sabato mattina alle ore 6 si terrà il recupero dell’evento inizialmente in programma per sabato 5 agosto e rinviato causa maltempo. Il risveglio e le prime luci del sole saranno accompagnate dalle note musicali del mezzosoprano Daniela Pini, insieme al musicista e arpista Davide Burani e alle letture di Elisabetta Sangiorgi. Daniela Pini ha calcato palchi importanti non solo in Italia, ma in tutto il mondo dagli Stati Uniti, a Pechino passando per Francoforte, Vienna e Tokyo. Un’artista versatile con una vocalità tale da permetterle di spaziare nel suo repertorio dalla musica barocca alla musica contemporanea.

Il Lavatoio di via Imola ancora una volta si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Uno dei pochi lavatoi ancora esistenti e funzionanti, luogo di incontro e socializzazione, custode di quella tradizione che le amministrazioni comunali succedutesi a Massa Lombarda hanno voluto preservare e mantenere viva.

L'evento ad ingresso libero è organizzato dal Comune di Massa Lombarda con il patrocinio e contributo della Regione Emilia Romagna, con la sponsorizzazione di Consorzio Con.Ami e il patrocinio della Provincia di Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Ingresso gratuito. Per informazioni rivolgersi all'Urp/Informacittadino del Comune di Massa Lombarda: tel. 0545/985890, mail urp@comune.massalombarda.ra.it.